Cade il Real, strepitoso Fcd Paternò, vittoria netta nel volley

Il riepilogo del fine settimana sportivo paternese (Nella foto, l'avvio del match del Paternò a Caltagirone)

A cura di Redazione Redazione
21 febbraio 2016 21:29
95047.it Fine settimana in chiaroscuro per i colori rossoazzurri: tra calcio e pallavolo portiamo a casa due vittorie ma anche altrettante sconfitte. Ma vediamo il riepilogo di giornata.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE. Va male al Real Paternò di mister Busetta che cade 3-2 nel derby contro l’Adrano. La formazione paternese resta a 21 punti in graduatoria (scavalcata di un punto proprio dai biancoazzurri adraniti) e con tre punti di vantaggio sulla quota utile ad evitare i playout. Quella di oggi è stata la giornata che ha sancito la promozione in Eccellenza della capolista Biancavilla. Nel prossimo turno il Real ospiterà il Belvedere.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA. Bella e convincente vittoria dell’FCD Paternò che espugna con disinvoltura il campo di Caltagirone nell’anticipo di sabato pomeriggio. 4-0 ai malcapitati padroni di casa e formazione di mister Turi Palumbo lanciata sempre più verso il salto di categoria. In classifica il Paternò sale a quota 37 punti; inseguono i Cappuccini (31 punti) e Piano Tavola (29). Una doppietta di Fiorello, Magrì e Coppola hanno fissato il risultato a Caltagirone. Nel prossimo turno, i rossoazzurri affronteranno l’ultima in classifica Junior Aci Sant’Antonio. Per l’altra compagine paternese sconfitta, invece, sul campo dei Cappuccini.

PALLAVOLO. Seconda vittoria consecutiva per il Paternò Volley, la prima per mister Domenico Tripi, all'esordio in panchina. Il sestetto paternese ha avuto la meglio sulla Pallavolo Augusta, tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport, per 3-0 (25-15, 26-24, 25-05) e raggiungono quota 29 in classifica. Analizza il successo il presidente, Francesco Sgambellone: "Siamo soddisfatti, è stata una bella vittoria. Tre punti conquistati con merito, contro una squadra che soprattutto nel secondo set ci ha dato del filo da torcere. Adesso andiamo sul campo della Juvenilia a caccia della terza vittoria consecutiva, rafforzando ancor di più l'idea di poter conquistare i play-off".

