Cade il Real, strepitoso Fcd Paternò, vittoria netta nel volley

Il riepilogo del fine settimana sportivo paternese (Nella foto, l'avvio del match del Paternò a Caltagirone)

95047.it Fine settimana in chiaroscuro per i colori rossoazzurri: tra calcio e pallavolo portiamo a casa due vittorie ma anche altrettante sconfitte. Ma vediamo il riepilogo di giornata.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE. Va male al Real Paternò di mister Busetta che cade 3-2 nel derby contro l’Adrano. La formazione paternese resta a 21 punti in graduatoria (scavalcata di un punto proprio dai biancoazzurri adraniti) e con tre punti di vantaggio sulla quota utile ad evitare i playout. Quella di oggi è stata la giornata che ha sancito la promozione in Eccellenza della capolista Biancavilla. Nel prossimo turno il Real ospiterà il Belvedere.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA. Bella e convincente vittoria dell’FCD Paternò che espugna con disinvoltura il campo di Caltagirone nell’anticipo di sabato pomeriggio. 4-0 ai malcapitati padroni di casa e formazione di mister Turi Palumbo lanciata sempre più verso il salto di categoria. In classifica il Paternò sale a quota 37 punti; inseguono i Cappuccini (31 punti) e Piano Tavola (29). Una doppietta di Fiorello, Magrì e Coppola hanno fissato il risultato a Caltagirone. Nel prossimo turno, i rossoazzurri affronteranno l’ultima in classifica Junior Aci Sant’Antonio. Per l’altra compagine paternese sconfitta, invece, sul campo dei Cappuccini.