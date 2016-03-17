Cade in fondo al pozzo: salvato dai soccorritori

E’ accaduto alle spalle di viale dei Platani. Intervento del Nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco e dell’elisoccorso

L'arrivo dei soccorsi sul posto

95047.it L’allarme è scattato poco prima delle ore 15 nella zona che si trova alle spalle di Viale dei Platani. Il 61enne proprietario dell’immobile che si trova sul sito, stava effettuando dei lavoretti all’interno di un pozzo quando all’improvviso sarebbe caduto andando a finire giù, sin sul fondo. Da lì è scattato l’allarme con i familiari che hanno prontamente allertato i soccorsi. Un intervento tempestivo che ha permesso di salvare l’uomo. Sul posto, i Vigili del Fuoco con il Nucleo sommozzatori che hanno recuperato il 61enne: prima l’arrivo dell’ambulanza del 118, poi - in via precauzionale - anche l’elisoccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

A supporto, anche i carabinieri di piazza della Regione e gli agenti della polizia municipale di Paternò.