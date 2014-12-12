Cadono calcinacci dal controffitto al Terzo Circolo: inagibile un’ala della scuola

95047.it Cedimento di alcuni calcinacci dal controsoffitto al primo piano del Terzo Circolo Didattico di via Pietro Lupo. Il fatto è avvenuto questo pomeriggio attorno alle 14.30 quando al lavoro vi e...

95047.it Cedimento di alcuni calcinacci dal controsoffitto al primo piano del Terzo Circolo Didattico di via Pietro Lupo. Il fatto è avvenuto questo pomeriggio attorno alle 14.30 quando al lavoro vi erano alcuni dipendenti del Comune alle prese con la pulizia delle grondaie e delle successive imbiancature dei sottotetti. Ebbene, durante il loro lavoro all’improvviso sono precipitati a terra circa due metri quadri di intonaco. La scuola a quell’ora era, ovviamente, assente dei piccoli alunni.

Sul posto, si è subito portato l’ingegnere e responsabile della sicurezza delle scuole, Nanni Saccone, che ha verificato lo stato delle cose. Nel corso del suo sopralluogo sono stati fatti cadere a terra altri sette/otto metri quadri d’intonaco dal controsoffitto fortemente impregnato d’acqua piovana. Avvertito della situazione, al Terzo Circolo si portato anche il primo cittadino Mauro Mangano.

Da domani gli scolari e gli insegnanti non potranno usufruire l’ala in questione che si trova, come detto, al primo piano dell’istituto. “Occorre subito adoperarsi per piazzare le reti metalliche sotto i controsoffitti - spiega Saccone - e verificare quali siano le condizioni nel resto del primo piano. Oggi abbiamo agito celermente ma lo stesso deve avvenire anche rimediare a questa situazione”.