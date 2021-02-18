FLASHGravi disagi al traffico, questa mattina giovedì 18 Febbraio 2021 sulla ss121La caduta di alcuni calcinacci dal ponte che si trova subito dopo il rifornimento dopo lo svincolo Palazzolo in direzi...

FLASH

Gravi disagi al traffico, questa mattina giovedì 18 Febbraio 2021 sulla ss121

La caduta di alcuni calcinacci dal ponte che si trova subito dopo il rifornimento dopo lo svincolo Palazzolo in direzione ha fatto lanciare un allerta agli automobilisti di passaggio.

Sul posto, immediato l’arrivo di una squadra dei vigili del fuoco che stanno controllando la struttura. Con tutta probabilità, la causa dei calcinacci finiti sul manto stradale è stata dovuta al passaggio di un autoarticolato, in direzione Catania, che ha urtato il ponte.

CADUTA CALCINACCI DAL PONTE SULLA SS121, VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

