CAGLIARI, AEREO RATTOPPATO CON NASTRO ADESIVO, LA DENUNCIA DELL’EX DEPUTATO
Ci trattano da colonia del terzo mondo.Aereo rattoppato con lo scotch non mi era ancora capitato".E' la denuncia social dell'ex presidente della Regione Sardegna ed ex parlamentare Mauro Pili che ha p...
Ci trattano da colonia del terzo mondo.
Aereo rattoppato con lo scotch non mi era ancora capitato".
E' la denuncia social dell'ex presidente della Regione Sardegna ed ex parlamentare Mauro Pili che ha pubblicato anche un video ieri mattina, alle 7.20, che immortala la parte inferiore della carlinga, vicino all'apertura del carrello, di un Airbus di Ita Airways "in partenza per Roma da Cagliari", fa sapere.
Nelle immagini si vede chiaramente una parte sulla quale è stato applicato del nastro argentato adesivo per le riparazioni.
"Nessuno si è accorto di niente, per via dell'imbarco dal tunnel - spiega Pili - All'arrivo a Fiumicino la scoperta di aver viaggiato con un aereo, spacciato come del 2021, in realtà rattoppato in modo scandaloso. Ovviamente, aereo destinato alle rotte da e per la Sardegna.
Diranno che è tutto in regola", conclude.