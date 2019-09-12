CAGLIARI, PERDONO L'AEREO E LO RINCORRONO IN PISTA: BLOCCATI E MULTATI

Erano fermi al bar dell'aeroporto e non hanno sentito per tre volte la voce che chiamava il loro volo: quando hanno scoperto che stava partendo, hanno aperto una porta d'emergenza e hanno rincorso l'a...

Erano fermi al bar dell'aeroporto e non hanno sentito per tre volte la voce che chiamava il loro volo: quando hanno scoperto che stava partendo, hanno aperto una porta d'emergenza e hanno rincorso l'aereo fino alla pista.

È accaduto all'aeroporto di Cagliari-Elmas, protagonisti un sardo di 54 anni e un suo amico inglese di 40. I due ora dovranno pagare una multa di 2.064 euro a testa. Questa mattina dovevano partire con un volo per Londra. Probabilmente sono arrivati in anticipo in aeroporto e hanno deciso di fermarsi al bar a bere qualcosa.

Un bicchiere dopo l'altro, non si sono accorti della voce che li richiamava al gate. Solo all'ultimo minuto si sono resi conto che l'aereo stava per partire: senza perdersi d'animo hanno raggiunto l'uscita, spalancato la porta d'emergenza, dotata di allarme, e con il bagaglio a mano sottobraccio si sono messi a rincorrere l'aereo che intanto stava raggiungendo la pista.

I due sono stati immediatamente bloccati dagli agenti del Polaria. Con i poliziotti hanno cercato di giustificarsi, ma non è servito per evitare la multa salata. I due dovranno anche pagarsi un biglietto per un altro volo verso Londra