CAGLIARI. POLIZIOTTO RAPINA UN SUPERMERCATO, ARRESTATO DAI CARABINIERI

Un uomo, armato di pistola, si è introdotto in un supermercato e ha rapinato l’incasso. Il ladro, però, è stato riconosciuto e arrestato: si tratta di un poliziotto 50enne. Il colpo fallito è avvenuto...

Un uomo, armato di pistola, si è introdotto in un supermercato e ha rapinato l’incasso. Il ladro, però, è stato riconosciuto e arrestato: si tratta di un poliziotto 50enne. Il colpo fallito è avvenuto a Torre degli Ulivi, frazione costiera di Capoterra, in provincia di Cagliari.

L’uomo è entrato in un supermercato e, con mascherina sul volto e pistola in mano, si è fatto consegnare un centinaio di euro d’incasso.

Sul luogo sono arrivati i carabinieri che, grazie alle testimonianze, hanno identificato il rapinatore, un poliziotto in servizio al Reparto mobile della Questura di Cagliari, arrestato per rapina. In questi giorni il poliziotto non era in servizio.