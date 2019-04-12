CAGLIARI: SUORA PERDE IL CONTROLLO DELLA PUNTO, L’AUTO FINISCE IN UN CENTRO ESTETICO

Anziché premere il pedale del freno, ha accelerato e l'auto è finita dentro la vetrina di un centro estetico.È il singolare incidente avvenuto questa mattina a Cagliari, in via dei Visconti. Protagoni...

È il singolare incidente avvenuto questa mattina a Cagliari, in via dei Visconti. Protagonista una suora ottantenne al volante di una Fiat Punto.

Una cliente del centro estetico, una giovane di 31 anni, che si trovava su un lettino per un trattamento è rimasta lievemente ferita. L'incidente è avvenuto intorno alle 10.

La suora stava per parcheggiare la Fiat Punto quando ha premuto per errore il pedale dell'acceleratore e la vettura ha sfondato la vetrina.

Sul posto sono intervenuti subito gli agenti della polizia municipale e un'ambulanza del 118 che ha trasportato la ferita all'ospedale Santissima Trinità.

Spaventata ma illesa la suora che è stata comunque visitata dai medici.