CAGNOLINA SMARRITA A TRE FONTANE – AIUTATECI A RITROVARLA

PATERNO' – È stata smarrita nei giorni scorsi una cagnolina nella zona di Tre Fontane, nei pressi dell’isola ecologica, Bar Di Perna e Chiosco Pennisi. Non si sa con certezza come, ma l’animale è rius...

PATERNO' – È stata smarrita nei giorni scorsi una cagnolina nella zona di Tre Fontane, nei pressi dell’isola ecologica, Bar Di Perna e Chiosco Pennisi. Non si sa con certezza come, ma l’animale è riuscito a uscire dal recinto in cui si trovava custodita.

La scomparsa è avvenuta tra domenica e lunedì. Al momento non si hanno notizie della cagnolina, che potrebbe vagare spaventata nei dintorni. I proprietari sono molto preoccupati e chiedono l’aiuto della comunità per ritrovarla.

Chiunque abbia visto la cagnolina o abbia informazioni utili è pregato di contattare il sig. Calanni al numero 340 2857373.

Ogni segnalazione può fare la differenza.

Un sentito ringraziamento, oltre che dal sig. Calanni, anche da: Francesca Putrino, Emanuela Sorbello, Maurizio Inghilleri, Giuseppe Grasso e Mario Gagliano.