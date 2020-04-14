CALA IL NUMERO DEI NUOVI CASI. GIÙ ANCHE I RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA, MA I MORTI SONO 602 IN 24 ORE

Sono 21067 i morti in Italia nella crisi coronavirus. Rispetto a ieri sono stati registrati altri 602 decessi, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile. I casi attualmente positivi sono 104291 (...

Sono 21067 i morti in Italia nella crisi coronavirus. Rispetto a ieri sono stati registrati altri 602 decessi, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile. I casi attualmente positivi sono 104291 (+675). In isolamento domiciliare 73094 persone, i ricoverati -in lieve calo- sono 28011 (-12). Continua a scendere il numero dei pazienti in terapia intensiva: sono 3186 (-74).

Bilancio Italia aggiornato ad oggi:

• casi attuali: 104.291 (+675)

• morti: 21.067 (+602)

• guariti: 37.130 (+1.695)

TOTALE CASI: 162.488 (+2.972)

A PATERNO' I CASI SALGONO A 12

Arriva la comunicazione di altri quattro contagiati di coronavirus a Paternò. A darne comunicazione è stato il sindaco, Nino Naso, con un messaggio sul suo profilo Facebook.

Salgano dunque a 12 i casi accertati finora nel nostro Comune, ma che potrebbero diventare ancora di più se si considera una stima riportata qualche giorno fa dal quotidiano “La Sicilia”. Che parlava di circa 150 persone in quarantena.

Lo stesso sindaco, nel suo breve messaggio, invita ancora tutti a restare a casa, e augura un pronta guarigione ai contagiati.

Da notizie in nostro possesso, questi ultimi contagiati sono 4 uomini della stessa famiglia, mentre gli otto precedenti sono sei uomini e due donne.

Auguri a cui si associa anche la nostra redazione, e che rinnova a tutti l’invito di rispettare le normative emanate a causa di questa epidemia, sia per evitare che si allarghi, sia per non mettere in pericolo vite umane.

DATI SICILIA

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 16 di oggi (martedì 14 aprile), in merito all’emergenza #Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 37.877 (+566 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.501 (+43), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.071 persone (+21), 255 sono guarite (+18) e 175 decedute (+4).

Degli attuali 2.071 positivi, 605 pazienti (0) sono ricoverati - di cui 53 in terapia intensiva (+2) - mentre 1.466 (+21) sono in isolamento domiciliare.

CALA IL NUMERO DEI NUOVI CASI. GIÙ ANCHE I RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA, MA I MORTI SONO 602 IN 24 ORE

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.