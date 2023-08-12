CALABRIA, DRONE SCOPRE BIMBO PIROMANE DI 10 ANNI CHE APPICCA UN ROGO.

l presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha annunciato che sono riusciti a individuare 32 piromani nel giro di due settimane grazie all’utilizzo dei droni. Tra questi, però, spicca la pr...

Tra questi, però, spicca la presenza di un bambino di 10 anni che è stato sorpreso mentre appiccava diversi incendi a Zungri, in provincia di Vibo Valentia. Secondo quanto riferisce Occhiuto, sarebbe stato il nonno del piccolo a dirgli di appiccare il fuoco.

Nel filmato, una volta scoperto, l’uomo inizia a imprecare contro il drone. «Si può chiedere a un bambino di 10 anni di appiccare il fuoco? La Calabria non è questa. È fatta di tanti bambini e persone civili», commenta il presidente. Che mostrando le immagini di un altro incendio conclude: «Sono impegnato a difendere la Calabria contro l’inciviltà di certi criminali.

Io non mi arrendo, beccheremo altri piromani. La maggior parte dei calabresi ha amore e rispetto per l’ambiente quanto ne ho io».