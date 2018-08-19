CALABRIA: FULMINE SU SPIAGGIA, FERITI DUE FRATELLI

Due fratelli sono rimasti feriti oggi pomeriggio, a Paola, da un fulmine che si è abbattuto nelle loro vicinanze mentre si trovavano in spiaggia.Uno dei due, di 66 anni, è stato portato con l'eliambul...

Due fratelli sono rimasti feriti oggi pomeriggio, a Paola, da un fulmine che si è abbattuto nelle loro vicinanze mentre si trovavano in spiaggia.

Uno dei due, di 66 anni, è stato portato con l'eliambulanza nell'ospedale di Lamezia Terme ed è in condizioni più gravi.

L'altro, di 57, è stato condotto in quello di Paola e non avrebbe riportato lesioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale del 118.

I due stavano camminando sulla spiaggia quando, durante un breve temporale, quando il fulmine è caduto vicino a dove si trovavano.