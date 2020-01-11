CALABRIA: MARESCIALLO DEI CARABINIERI HA CHIUSO IN UNA STANZA E PESTATO IL SUO COMANDANTE

Il comandante della stazione carabinieri di Carolei Ivan Pucci è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di avere aggredito il capitano Giuseppe Merola, suo superiore, comandante della Com...

Il comandante della stazione carabinieri di Carolei Ivan Pucci è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di avere aggredito il capitano Giuseppe Merola, suo superiore, comandante della Compagnia di Cosenza, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Secondo quanto si è appreso, al maresciallo Pucci è stato comunicato ieri il trasferimento a Corigliano Rossano, ma una volta avuta la notizia il sottufficiale avrebbe chiuso a chiave la porta dell'ufficio di Merola gettando le chiavi dalla finestra, per poi aggredire il capitano con calci e pugni. I militari presenti in caserma sono intervenuti sfondando la porta e soccorrendo l'ufficiale.

Per questo motivo l'accusa nei suoi confronti sarebbe di lesioni e sequestro di persona. Sulla vicenda vige il massimo riserbo.