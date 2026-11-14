Calabria, terribile scontro frontale tra due auto in galleria: cinque morti

Terribile incidente sulla Statale 107, nel Cosentino. Tra le vittime anche un imprenditore di 50 anni, la compagna e due familiari. Accertamenti sulle cause dello schianto.

Ancora sangue sulle strade italiane. Cinque persone hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto lungo la Statale 107, nel territorio di San Fili, in provincia di Cosenza. Due automobili si sono scontrate frontalmente nei pressi della galleria “Fiego”, provocando una tragedia che ha coinvolto complessivamente cinque persone.

Il bilancio, inizialmente di quattro morti e una ferita gravissima, si è aggravato nelle ore successive con il decesso della donna trasportata d'urgenza all'ospedale Annunziata di Cosenza. Nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, la donna non ce l'ha fatta.

Le vittime sono quattro donne e un uomo. Tra loro l'imprenditore cinquantenne Alfredo Spizzirri, residente a Rende, che viaggiava a bordo di una Jaguar insieme alla compagna, Barbara Beltrano, di 44 anni, alla madre Annamaria Sicilia, di 84 anni, e alla zia Carmela Sicilia, di 86 anni.

A perdere la vita è stata anche una donna di 82 anni, che si trovava alla guida dell'altra automobile, una Opel.

Secondo le prime ricostruzioni, le due vetture si sarebbero scontrate frontalmente in prossimità dell'uscita della galleria, in un tratto caratterizzato dalla presenza di una curva. Al momento dell'incidente nella zona stava piovendo e non si esclude che le condizioni dell'asfalto possano avere contribuito allo schianto. Si tratta, tuttavia, di un'ipotesi ancora da verificare.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. I soccorritori hanno lavorato per prestare assistenza alle persone coinvolte, mentre la donna rimasta inizialmente in vita è stata trasferita in gravissime condizioni all'ospedale di Cosenza, dove è successivamente deceduta.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile del Comando provinciale di Cosenza, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e ad accertare eventuali responsabilità.

La Statale 107 è stata interessata da pesanti disagi alla circolazione per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei veicoli coinvolti e la messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto anche il personale Anas per la gestione della viabilità.

Una tragedia che ha spezzato cinque vite e sconvolto intere famiglie. Saranno gli accertamenti degli investigatori a chiarire cosa abbia provocato il violento impatto.