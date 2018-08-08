CALABRIA: TRENO INVESTE FAMIGLIA SUI BINARI, DUE BIMBI MORTI, GRAVE LA MADRE

TRENO INVESTE FAMIGLIA SUI BINARI: DUE BIMBI MORTI, GRAVE LA MADRE

Due bambini sono morti dopo essere stati investiti da un treno mentre attraversavano i binari insieme alla madre lungo la linea jonica a Brancaleone, nel reggino. La madre dei due bambini, investita anche lei dal convoglio, é rimasta ferita in modo grave ed é stata ricoverata in ospedale con prognosi riservata.

L'incidente si é verificato in contrada "San Giorgio", tra Brancaleone e Locri. La donna ed i due figli, dei quali al momento non si conosce né l'identità, nè l'età, nel momento in cui sono stati investiti dal treno stavano attraversando i binari per raggiungere il mare. I tre, secondo una prima ricostruzione, non si sono accorti del sopraggiungere del treno, che li ha investiti in pieno.

(ANSA)