CALATABIANO: I VIGILI DEL FUOCO INTERVENGONO PER L'INCENDIO IN UN'ABITAZIONE, PROPRIETARIO SALVATO DAI VICINI

Poco dopo le 10,00 di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto è intervenuta per l'incendio di un'abitazione al primo piano di una palazzina in via Roma angolo con via Soldat...

Poco dopo le 10,00 di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto è intervenuta per l'incendio di un'abitazione al primo piano di una palazzina in via Roma angolo con via Soldato Vitale a Calatabiano (CT).

Inviata anche un'autobotte dalla Sede Centrale del Comando Provinciale di Catania.

All'arrivo sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco ha trovato il proprietario all'esterno dell'abitazione con ustioni in varie parti del corpo e sintomi da intossicazione da fumo.

Era svenuto all'interno dell'abitazione e, alcuni vicini, lo avevano portato in salvo all'esterno.

Consegnato alle cure dei sanitari è stato trasporto all'ospedale di Taormina, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto anche militari dell'Arma dei Carabinieri e personale della Polizia Locale del Comune di Calatabiano.