CALATABIANO Calatabiano, cade lungo un ripido sentiero: 58enne ferita, soccorsa nella notte

La donna è caduta nei pressi della chiesa del Santissimo Crocifisso. Recuperata dai soccorritori, è stata trasferita all’ospedale di Taormina.

CALATABIANO (CT) – Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano nella tarda serata di domenica 25 ottobre per soccorrere una donna di 58 anni, rimasta ferita dopo una caduta lungo un ripido sentiero nei pressi della chiesa del Santissimo Crocifisso, in località Calata di San Filippo.

L'allarme è scattato intorno alle 21.30, quando la Centrale Operativa del 118 di Catania ha attivato i tecnici della Stazione Etna Nord del Soccorso Alpino e Speleologico, a seguito di una richiesta di aiuto giunta al Numero Unico di Emergenza 112.

La donna, di origini russe ma residente da anni a Calatabiano, è stata raggiunta dai soccorritori, che hanno riscontrato una sospetta frattura alla gamba destra.

Dopo essere stata immobilizzata e messa in sicurezza, la 58enne è stata sistemata su una speciale barella e trasportata lungo il ripido sentiero fino alla strada, dove ad attenderla c'erano i sanitari del 118 con un'ambulanza.

La donna è stata successivamente trasferita all'ospedale di Taormina per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della locale Stazione.