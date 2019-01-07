Calatabiano: Spacciava droga e denaro falso, imprenditore in manette.

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza un 36enne del posto, già gravato da precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di so...

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza un 36enne del posto, già gravato da precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti nonché spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.

In un territorio considerato dagli investigatori quale avamposto della provincia etnea per il traffico e lo spaccio di droga, da immettere al dettaglio nelle vicine Giardini Naxos (ME) e Taormina (ME), la scorsa notte i militari, grazie ad una proficua attività info-investigativa, hanno fatto irruzione nell’abitazione del sospettato luogo in cui, previa perquisizione, sono stati rinvenute e sequestrate:

4 buste di plastica contenenti circa 1 Kg di marijuana, nascoste in un armadio della camera da letto, nonché 3 banconote da 50 euro cadauna risultate ad un primo esame falsificate.

Stamani le banconote, tramite il Nucleo Carabinieri Banca d’Italia di Catania, saranno inviate agli esperti di Roma per stabilirne l’autenticità.

L’arrestato, in attesa dell’udienza di convalida, è stato relegato agli arresti domiciliari.