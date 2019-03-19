CALATABIANO, VIGILI DEL FUOCO SALVANO UN CANE RIMASTO SU UNO SCOGLIO DEL FIUME ALCANTARA

Nella tarda mattinata di ieri, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto ed il personale del Nucleo dei Vigili del Fuoco di Catania, hanno tratto in salvo un cane che era rimasto bl...

Nella tarda mattinata di ieri, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto ed il personale del Nucleo dei Vigili del Fuoco di Catania, hanno tratto in salvo un cane che era rimasto bloccato su uno scoglio affiorante dal letto del fiume Alcantara, in località Calatabiano, a causa di improvviso aumento della portata e della velocità dell’acqua.

Alcune persone hanno notato l’animale in difficoltà e hanno fatto la chiamata di soccorso.

La squadra dei Vigili del Fuoco, giunta sul posto, ha richiesto l’intervento dell’elicottero e degli elisoccorritori in servizio all’elinucleo VF di stanza all’aeroporto di Fontanarossa.

Il cane è stato raggiunto dai Vigili del fuoco intervenuti e portato al sicuro con l’ausilio di una scala posizionata tra lo scoglio e la riva del fiume.