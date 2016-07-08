Calci e pugni al meccanico che gli consegna l'auto in ritardo

E' accaduto a Riposto: l'uomo è in prognosi riservata

Non finisce nei tempi previsti i lavori sull'auto di una sua cliente, che si infuria per il ritardo. Lui l'accompagna fuori dall'officina e il marito della donna lo aggredisce colpendolo violentemente con calci e pugni. Vittima dell'aggressione un meccanico di 63 anni di Riposto adesso ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania con la prognosi riservata per gli esiti di un "trauma cranico con frattura della rocca petrosa destra otoragia destra". L'aggressore, Mauro Lomazzo, di 49 anni, originario di Lecce, è stato arrestato da carabinieri della compagnia di Giarre per lesioni gravi e, su disposizione della Procura di Catania, condotto in carcere.