CALCIO CATANIA – il tecnico Mario Petrone si è dimesso

«Mario Petrone ha rassegnato le dimissioni dalla guida tecnica del Catania. L’allenamento pomeridiano diretto da Giovanni Pulvirenti». A comunicarlo è il giornalista Alessandro Vagliasindi, attraverso il proprio profilo Twitter.

La notizia della decisione dell’allenatore arriva il giorno dopo la ripresa degli allenamenti, successivi alla sconfitta subita dal Catania in casa contro il Melfi ultimo in classifica. Occasione nel quale pare ci sia stato un confronto molto schietto tra i calciatori, il tecnico e la dirigenza.

Nelle prossime ore la società dovrà decidere se accettare o meno le dimissioni presentate dall’allenatore, che si è seduto sulla panchina del Catania appena da tre gare. Il club, all’indomani della sconfitta in casa dell’Akragas, aveva deciso di esonerare Pino Rigoli. Dopo il pareggio all’esordio, contro il Taranto, Petrone ha ottenuto una vittoria esterna contro il Messina e quindi la sconfitta interna contro il Melfi.