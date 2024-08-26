CALCIO, È MORTO L’ALLENATORE SVEN-GÖRAN ERIKSSON. AVEVA 76 ANNI
Il calcio dice addio a Sven Goran Eriksson. L’ex allenatore è morto a 76 anni. Aveva scoperto un tumore incurabile e, negli ultimi mesi, aveva girato gli stadi che l’avevano visto protagonista per salutare i suoi tifosi.
Ha vinto uno scudetto con la Lazio, è stato ct dell’Inghilterra. In Serie A ha allenato anche la Fiorentina, Sampdoria e Roma.
È stata la famiglia di Eriksson a dare l’annuncio: "Dopo una lunga malattia, Sven Gordan-Eriksson è morto questa mattina a casa, circondato dalla famiglia", si legge in un comunicato diramato dai media britannici.
"I più stretti partecipanti al lutto sono la figlia Lina, il figlio Johan con la moglie Amana e la nipote Sky, il padre Sven, la fidanzata Yanisette con il figlio Alcides, il fratello Lars-Erik con la moglie Jumnong.
La famiglia chiede rispetto per il loro desiderio di piangere in privato e di non essere contattati".