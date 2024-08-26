CALCIO, È MORTO L’ALLENATORE SVEN-GÖRAN ERIKSSON. AVEVA 76 ANNI

Il calcio dice addio a Sven Goran Eriksson. L’ex allenatore è morto a 76 anni. Aveva scoperto un tumore incurabile e, negli ultimi mesi, aveva girato gli stadi che l’avevano visto protagonista per sal...

A cura di Redazione 26 agosto 2024 14:14

