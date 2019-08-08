95047

CALCIO: ECCO LA COMPOSIZIONE DEI DUE GIRONI DI ECCELLENZA

Sono stati diramati oggi i due giorni del prossimo campionato di Eccellenza siciliana. Di seguito la composizione con le squadre che prendereanno parte al girone A e B:GIRONE BAcicatenaAtletico Catani...

A cura di Redazione Redazione
08 agosto 2019 18:49
CALCIO: ECCO LA COMPOSIZIONE DEI DUE GIRONI DI ECCELLENZA -
News
Sport
Condividi

Sono stati diramati oggi i due giorni del prossimo campionato di Eccellenza siciliana. Di seguito la composizione con le squadre che prendereanno parte al girone A e B:

GIRONE B

Acicatena
Atletico Catania
Carlentini
Enna
Giarre
Mascalucia San Pio X
Milazzo
Palazzolo
PATERNO'
Ragusa
Real Siracusa Belvedere
Rosolini
Sant’Agata
Santa Croce
Scordia (Aci e Galatea)
Sporting Pedara

GIRONE A

Akragas
CUS Palermo
Alba Alcamo
Canicattì
Castellammare
Cephaledium
Dattilo Noir
Geraci
Marineo
Mazara
Misilmeri
Monreale
Parmonval
Pro Favara
Sancataldese
Sporting Vallone

Gianluca Ruffino

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047