CALCIO: ECCO LA COMPOSIZIONE DEI DUE GIRONI DI ECCELLENZA
Sono stati diramati oggi i due giorni del prossimo campionato di Eccellenza siciliana. Di seguito la composizione con le squadre che prendereanno parte al girone A e B:
GIRONE B
Acicatena
Atletico Catania
Carlentini
Enna
Giarre
Mascalucia San Pio X
Milazzo
Palazzolo
PATERNO'
Ragusa
Real Siracusa Belvedere
Rosolini
Sant’Agata
Santa Croce
Scordia (Aci e Galatea)
Sporting Pedara
GIRONE A
Akragas
CUS Palermo
Alba Alcamo
Canicattì
Castellammare
Cephaledium
Dattilo Noir
Geraci
Marineo
Mazara
Misilmeri
Monreale
Parmonval
Pro Favara
Sancataldese
Sporting Vallone
Gianluca Ruffino