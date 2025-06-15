CALCIO, GATTUSO NUOVO CT DELL’ITALIA: È UFFICIALE

Gennaro Gattuso è il nuovo ct dell’Italia. La Figc ha ufficializzato la nomina del 47enne tecnico calabrese che prende il posto di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. Gattuso sarà presentato gio...

Gennaro Gattuso è il nuovo ct dell’Italia. La Figc ha ufficializzato la nomina del 47enne tecnico calabrese che prende il posto di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra.

Gattuso sarà presentato giovedì 19 giugno alle 11 presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma. “Gattuso è un simbolo del calcio italiano - le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina -, l’azzurro per lui è come una seconda pelle.

Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale. Consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della Figc di sviluppo complessivo del nostro calcio, nel quale la maglia azzurra riveste una centralità strategica”.

Gattuso ha firmato un contratto biennale, con opzione per il rinnovo in caso di qualificazione al Mondiale 2026. Il nuovo ct ha già avviato i primi contatti con lo staff tecnico e si è detto entusiasta di iniziare questa nuova avventura alla guida degli Azzurri.