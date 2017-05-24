95047

CALCIO PROMOZIONE, DOMENICA LA FINALE COPPA ITALIA

Con un 2-0 maturato nella ripresa il Cus Palermo si aggiudica la Coppa Italia di Promozione ai danni del Real Paternò e conquista la promozione in Eccellenza. I gol di Caronia e Arena.Marcatore: 9' st...

24 maggio 2017 07:46
CALCIO PROMOZIONE, DOMENICA LA FINALE COPPA ITALIA -
Marcatore: 9' st Caronia, 49' st Arena

Domenica 28 maggio 2017, ore 16.00, presso il campo Comunale Bonaiuto Somma di Mascalucia,  avrà luogo la gara di Finale di Coppa Italia Promozione tra

C.U.S. PALERMO – CITTA DI PATERNO’

Con eventuali tempi supplementari e rigori.

L’organizzazione della gara e’ affidata alla società Club Calcio Belpasso

La vincente, inoltre, otterrà anche la promozione al prossimo campionato di Eccellenza.

