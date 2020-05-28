CALCIO, RIPARTE IL CAMPIONATO: LA SERIE A DAL 20 GIUGNO E LA COPPA ITALIA DAL 13 GIUGNO.

La notizia tanto attesa è arrivata. Il vertice tra il Governo e i vertici del calcio ha prodotto la ripresa del calcio con la Coppa Italia che sarà di scena il prossimo 13 giugno, con le semifinali di...

La notizia tanto attesa è arrivata. Il vertice tra il Governo e i vertici del calcio ha prodotto la ripresa del calcio con la Coppa Italia che sarà di scena il prossimo 13 giugno, con le semifinali di ritorno di Coppa Italia, Napoli-Inter e Juventus-Milan.

Una settimana dopo toccherà alla serie A che tornerà in campo il 20. Al momento ancora non si hanno comunicazioni ufficiali in merito al campionato cadetto, ma si presuppone che riprenderà il 23 o il 27 giugno. Si attendono aggiornamenti.

Queste le parole del ministro Spadafora:

"Abbiamo detto sin dal primo momento che il calcio sarebbe ripartito con le dovute condizioni di sicurezza. L'Italia sta ripartendo ed è giusto che lo faccia anche il calcio. Il Comitato ha dato l'ok al protocollo composto dalla Figc per la ripartenza del campionato. E' stata confermata la quarantena fiduciaria nel caso in cui un calciatore dovesse risultare positivo. Un'altra garanzia mi è stata data sul percorso dei tamponi riservato ai calciatori che non deve ledere i cittadini italiani con corsie preferenziali. La Figc mi ha assicurato che c'è un piano B con play off e play out e un piano C con la cristallizzazione nel caso di ulteriore sospensione che spero non avvenga. Il campionato riprenderà il 20 giugno".