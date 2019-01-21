CALCIO: SOLO UN PARI DEL DERBY TRA PATERNO' E BIANCAVILLA

E' finita a reti inviolate l'attesa gara tra Paternò e Biancavilla, valida per il campionato di Eccellenza girone B. Una gara condizionata dalla paura di perdere, con le due squadre molto chiuse e att...

E' finita a reti inviolate l'attesa gara tra Paternò e Biancavilla, valida per il campionato di Eccellenza girone B. Una gara condizionata dalla paura di perdere, con le due squadre molto chiuse e attente a coprirsi dietro. Nel secondo tempo i locali sono rimasti in 10 per l'espulsione di Raimondi. Pochi i tiri in porta, con una prevalenza del Paternò, ma non ci sono state grandi occasioni da rete. A fine gara contestazione dei tifosi verso la dirigenza e soprattutto verso il tecnico.

LA CRONACA DELLA GARA

Reti bianche al “Falcone -Borsellino” per la 18^ giornata di campionato d’Eccellenza (B). Gara di ritorno, in uno dei derby più sentiti degli ultimi tempi, Paterno’-Biancavilla che non ha regalato grandi emozioni . Niente a che vedere con il match d’andata finito 0 -2 con la vittoria del Paterno’ e le reti dell’ex Caruso e Taormina. Al via il primo tempo senza particolari momenti, bisognerà attendere fra un cartellino e l’altro, il 17’ quando Truglio la mette al centro ma Nunez non ci arriva. Al 24’ ottima la punizione battuta da Taormina, Vitale si rifugia in corner. Al 33’ si registra l’ unico tentativo messo in atto dagli ospiti, il tiro è di Marraffino cui si contrappone l’intervento, sicuro, del portiere rossazzurro..

Secondo tempo che si apre con la clamorosa espulsione di Raimondi, per doppia ammonizione. Clamorosa perché pare che, il direttore di gara, Gavini di Aprilia, abbia fin troppo calcato la mano ed elargito con estrema facilità cartellini a destra e a manca. Il Paterno’ ,dunque, rimane in 10 e prova a reagire. Diverse le occasioni, che di fatto non portano a sbloccare le sorti del match. Produce poco anche il Biancavilla. Finisce 0-0 al “Falcone-Borsellino” zero gol tanto nervosismo in campo ed una pioggia di cartellini. Un altro punto conquistato dal Paterno’ , il terzo pareggio consecutivo che vale 26 punti ed un 7 posto in classifica a meno 7 dal vertice dove a quota 33 ci sono Biancavilla, Marina di Ragusa e Palazzolo. Prossima gara, in trasferta, contro il Rosolini.

PATERNO’: Mannino, Daniello, Guarnera , Zumbo , Romero, Raimondi , Scapellato F., Truglio, Nunez (26′ st Lentini), Messina, (13′ st Godino ), Taormina (34′ st Cordaro ). All.: Andrea Pensabene.

BIANCAVILLA: Vitale, Messina D. (1′ st Diop ), Scapellato D. , Strano , Yoboua , Di Peri, Bulades , Marcellino (1′ st Cerra ), Maraffino, Ancione, Savasta. All.: Francesco Di Gaetano.

ARBITRO: Gavini di Aprilia. Assistenti: Minutoli, Totaro di Messina.