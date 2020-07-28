CALCIOMERCATO PATERNÒ: È UN MIX FRA GIOVANI PROMESSE E GIOCATORI ESPERTI

Continua il sontuoso mercato del Paternò in vista del prossimo campionato di serie D. Nel mese di luglio la società del presidente Mazzamuto è stata una delle più attive della categoria, mettendo a se...

Continua il sontuoso mercato del Paternò in vista del prossimo campionato di serie D. Nel mese di luglio la società del presidente Mazzamuto è stata una delle più attive della categoria, mettendo a segno una lunga serie di colpi a dimostrazione delle ambiziose intenzioni per la prossima stagione. Tanti sono stati gli acquisti di giovani per rinforzare la Juniores, tra i quali promesse che possono dare il proprio apporto alla causa della prima squadra. Dopo Manfrè e Sainey, la società rossazzurra si è assicurata le prestazioni di Mahjoub Mazouf (classe 2000) e Mattia Garofalo (’01), entrambi in forza alla Polisportiva Gioiosa Marea (campionato di Promozione) nell’ultima stagione; Paolo Vassallo (’02) che ha disputato l’ultima annata in Eccellenza, tra le file del Castellamare; Michele Cinquemani (’01) che ha indossato le maglie di Acr Messina, Trapani, Catanzaro e per ultima quella del Troina; per ultimo si è aggiunto all’organico dei rossazzurri Carmelo Guarnera (’99), proveniente dal Biancavilla.

Il Paternò ha affiancato ai tanti giovani anche due altri colpi di alta caratura e grande esperienza: Khoris Jonis, attaccante classe ’89 che si è formato nelle giovani del Genoa e ha indossato le maglie di Reggina (con la quale può vantare l’esordio tra i professionisti in Coppa Italia a San Siro contro l’Inter), Vibonese, Ravenna e Barletta su tutte; Stefano Maiorano, centrocampista classe ’86 che può vantare oltre 340 presenze tra serie C e serie D.

A testimonianza dello straordinario lavoro della dirigenza paternese si aggiunge la riconferma di tutti i protagonisti dell’ultima stagione: dopo quelle di Bontempo e La Piana, sono stati confermati Baglione, Ferla (la saracinesca rossazzurra), Truglio, Raimondi, Godino, Coniglione e , nota più lieta, quella di bomber Cocuzza, capocannoniere nella scorsa stagione.

GIANLUCA RUFFINO