Caldo africano in attenuazione: da stasera lieve calo termico in Sicilia
Caldo africano in attenuazione: da stasera lieve calo termico in Sicilia
Il caldo africano resta protagonista anche in Sicilia, ma nelle prossime ore è attesa una lieve attenuazione delle temperature. Dopo giornate segnate da caldo intenso su gran parte dell’Isola, da stasera si potrà avvertire un primo calo termico, seppur contenuto.
La diminuzione sarà più evidente tra stasera e domani, con temperature in calo di un paio di gradi rispetto agli ultimi giorni. Non si tratterà quindi di un vero crollo termico, ma di una fase leggermente più respirabile, favorita dall’arrivo di correnti più fresche di maestrale.
Nel corso della giornata i venti tenderanno a ruotare e a rinforzare da ovest-nord-ovest, fino a risultare localmente moderati o forti. In serata anche i mari potranno diventare mossi o molto mossi, con condizioni più ventilate soprattutto lungo i settori esposti.
Per oggi, giovedì 2 luglio, resta inoltre in vigore l’allerta gialla della Protezione Civile. Sono previsti fenomeni sparsi, anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili sul settore centro-orientale dell’Isola.
Da sabato i venti tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali, mantenendo un clima leggermente più ventilato. Secondo le previsioni, però, nel corso del fine settimana le temperature potrebbero tornare gradualmente ad aumentare.
Il caldo africano, dunque, non sparirà del tutto, ma perderà un po’ di forza nelle prossime ore, lasciando spazio a un clima meno pesante e più sopportabile.