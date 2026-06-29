Caldo, allerta rossa domani e dopodomani: due giorni da bollino massimo nel Catanese
Caldo, allerta rossa domani e dopodomani: due giorni da bollino massimo nel Catanese
CATANIA – Scatta l’allerta rossa per il caldo nel Catanese. Secondo il bollettino del Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, per l’area di Catania è previsto il livello 3, il massimo livello di allerta, nelle giornate di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio.
Il livello 3 indica una vera e propria ondata di calore, con condizioni di elevato rischio per la salute, soprattutto per anziani, bambini, persone fragili, malati cronici e per chi lavora o svolge attività all’aperto nelle ore più calde.
Per martedì 30 giugno sono previsti 26 gradi alle ore 8, 33 gradi alle ore 14 e una temperatura massima percepita di 36 gradi.
La situazione resterà critica anche mercoledì 1 luglio, quando il livello di allerta sarà ancora rosso, con 26 gradi alle ore 8, 33 gradi alle ore 14 e una temperatura massima percepita che potrà raggiungere i 37 gradi.
Si raccomanda di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata, bere frequentemente acqua, limitare gli sforzi fisici, restare in ambienti freschi e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili.
L’invito è anche quello di non sottovalutare eventuali sintomi legati al caldo, come debolezza, malessere, crampi o difficoltà respiratorie. In caso di necessità è sempre opportuno contattare il medico o i soccorsi.
Da segnalare, inoltre, anche l’allerta arancione per rischio incendi, legata alle alte temperature e alle condizioni meteo favorevoli alla propagazione delle fiamme. Massima prudenza, quindi, nelle aree rurali, nelle zone di campagna e in prossimità di terreni incolti.