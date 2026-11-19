Caldo anomalo in Sicilia: sfiorati i 32 gradi nel Messinese, Paternò arriva a 29,8

Temperature quasi estive in pieno novembre. Villafranca Tirrena raggiunge i 31,9 gradi, mentre nel Catanese si sfiorano i 30 gradi.

Una giornata dal sapore estivo in Sicilia, nonostante il calendario segni il 19 novembre. Le temperature hanno raggiunto valori decisamente insoliti per il periodo, sfiorando addirittura i 32 gradi nel Messinese.



Il dato più significativo arriva da Villafranca Tirrena, dove il termometro ha raggiunto i 31,9 gradi, confermando l'eccezionale ondata di caldo che sta interessando l'Isola.



Temperature elevate anche nel Catanese, con Paternò che ha fatto registrare 29,8 gradi, un valore particolarmente alto per la seconda metà di novembre.



All'aeroporto di Catania Fontanarossa sono stati rilevati 29,9 gradi, mentre nella zona del Simeto, a Barca di Biancavilla, si sono raggiunti i 29,2 gradi. Caldo anche a Sigonella, con 29 gradi, ad Aci Trezza con 28,9 gradi e a Motta Sant'Anastasia con 28,5 gradi.



Secondo i rilevamenti meteorologici diffusi dal Centro Meteorologico Siciliano, la giornata è stata caratterizzata da temperature quasi estive in diverse zone dell'Isola, con valori ben al di sopra di quelli tipici del mese di novembre.

