CALDO. AVVISO DELL’AERONAUTICA MILITARE, TEMPERATURA MASSIME OLTRE I 40 GRADI PER LE PROSSIME 48 ORE

Prosegue per le prossime 48 ore l'ondata di calore che sta attraversando l'Italia centro-meridionale. L'Aeronautica militare segnala temperatura massime oltre i 40 gradi su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

L’anticiclone africano torna ad espandersi su tutta l’Italia: fino a sabato 31 luglio l’assoluto dominio anticiclonico garantirà giornate stabili e molto calde, poi domenica 1 Agosto il Nord Italia sarà nuovamente bersagliato da forti temporali. Sono le previsioni del sito www.ilmeteo.it secondo cui mercoledì 28 qualche residuo temporale potrà ancora minacciare i comparti alpini e prealpini, specie dopo metà giornata e entro le ore serali; altrove invece avremo condizioni di tempo maggiormente stabile, con tanto sole e temperature in costante aumento.

Sole e caldo in intensificazione anche giovedì 29, quando un rovente bel tempo avvolgerà tutto il Paese, con picchi fino a 45 C sulle regioni meridionali entro la giornata di sabato.

Da segnalare qualche temporale a carattere sparso che, nella giornata di venerdì 30 luglio, potrà interessare ancora una volta i settori alpini, prealpini e le alte pianure del Nord.

Domenica però un fronte instabile di origine atlantica riuscirà verosimilmente a sfondare il muro di alta pressione a partire dall’arco alpino centro-occidentale, dando vita a fenomeni temporaleschi particolarmente intensi con il rischio di nuove, intense, precipitazioni e grandinate su Alpi, Prealpi, sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Entro le ore serali qualche rovescio potrebbe sconfinare fin sulla Liguria e sulla Toscana, mentre andrà decisamente meglio sul resto del Centro e al Sud.