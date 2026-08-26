Caldo e incendi, Sicilia in allerta: Catania arancione, Palermo rossa per il calore ed Enna per i roghi

Mercoledì 26 agosto temperature molto elevate in Sicilia, con punte fino a 42-43°C

Sarà una giornata di caldo intenso e rischio incendi quella di mercoledì 26 agosto in Sicilia. La Protezione Civile regionale ha diffuso l’avviso n. 184, valido dalle ore 0.00 di domani, con livelli di attenzione elevati sia per le ondate di calore sia per il pericolo di incendi.

Per quanto riguarda il caldo, Catania sarà a livello 2, arancione, con una temperatura massima percepita di 40°C. Situazione ancora più critica a Palermo, dove è previsto il livello 3, rosso, con una temperatura percepita di 39°C. A Messina, invece, il livello previsto è 1 con 37°C.

Le condizioni saranno particolarmente pesanti anche nelle aree interne dell’Isola. Il disagio da calore viene indicato come molto elevato su Trapanese, Nisseno, Ennese e sulla Piana di Catania, mentre nel resto della regione resterà comunque elevato. Sui versanti settentrionali, comprese alcune zone costiere, i venti di caduta potrebbero favorire temperature ancora più alte, con punte localmente oltre i 42-43°C.

L’avviso regionale segnala per la Sicilia temperature massime da elevate a molto elevate, con precipitazioni assenti o non rilevanti, venti deboli variabili e valori di umidità minima nei bassi strati compresi tra il 20 e il 40 per cento.

Accanto al caldo cresce anche il rischio incendi. Per la provincia di Catania è prevista una pericolosità media con fase di preallerta, indicata in arancione. La stessa condizione riguarda Agrigento, Caltanissetta, Messina, Palermo e Ragusa. Siracusa e Trapani risultano invece con pericolosità bassa ma comunque in preallerta nell’ambito della campagna antincendio.

La situazione più delicata sul fronte incendi riguarda la provincia di Enna, dove la pericolosità viene classificata come alta e viene dichiarata la fase di attenzione, rappresentata in rosso.

In presenza di pericolosità alta, la Protezione Civile prevede l’attivazione della fase di attenzione, con l’avvio delle procedure operative da parte dei Comuni interessati.

Nelle ore più calde della giornata è raccomandata particolare prudenza soprattutto per anziani, bambini piccoli e persone con patologie croniche, evitando quando possibile l’esposizione diretta al sole e limitando le uscite allo stretto necessario. Importante anche mantenersi ben idratati e restare in ambienti freschi e ventilati.

Il caldo intenso dovrebbe proseguire anche giovedì 27 agosto: per Catania è previsto ancora il livello 2 con 40°C percepiti, mentre Palermo resterà a livello 3 con una temperatura percepita fino a 41°C.