CALDO E ROGHI IN PROVINCIA DI CATANIA: IERI OLTRE 70 INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO

Caldo torrido e temperature oltre i 35 gradi alimentano fuoco ed incendi nella Provincia di Catania.Numerose le chiamate alla sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale.Oltre 70 sono...

Caldo torrido e temperature oltre i 35 gradi alimentano fuoco ed incendi nella Provincia di Catania.

Numerose le chiamate alla sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale.

Oltre 70 sono gli interventi espletati e quelli in coda per incendio sterpaglie, colture e macchia mediterranea, e tantissime le abitazioni minacciate dalle fiamme.

Tra i comuni interessati abbiamo Gravina di Catania, Pedara, Adrano, Castiglione di Sicilia, Scordia, Palagonia, Mineo, Vizzini, Castel di Iudica e quartieri di Catania come S.Giorgio e Librino. Impegnati nell’opera di spegnimento Vigili del Fuoco Permanenti ed i volontari di Vizzini, Maletto e Randazzo, allertati Forestale e Forze dell’ordine.

Oltre ad incendio sterpaglie e case rurali tra cui quella in c.da Poggio Impiso a Vizzini, si registra un principio di incendio in una cabina elettrica a Misterbianco, quindi allertata anche l’Enel, ed un incendio di 2 autovetture a Biancavilla.