CALDO E SABBIA DAL SAHARA IN ARRIVO SUL MEDITERRANEO: ARRIVA LA “CALIMA”

Con la prima ondata di caldo è arrivata sull'Italia anche l'attesa nube di sabbia proveniente dal deserto del Sahara, che nelle prossime ore renderà il cielo più fosco e lattiginoso: lo si evince dall'immagine del nostro Paese ripresa il 20 giugno dal satellite Sentinel-3 di Copernicus, il programma di osservazione della Terra di Agenzia spaziale europea e Commissione europea.

Nell'immagine satellitare si vede il pennacchio di povere del Sahara che lambisce già le Regioni dell'Italia occidentale.

Nelle prossime ore la nube si estenderà su gran parte della penisola "facendo apparire il cielo giallognolo o lattiginoso", spiegano gli esperti di Copernicus.

Non si escludono neppure riflessi rossastri, specie in prossimità dell'alba e al tramonto.

L'evoluzione della situazione viene attentamente seguita dal servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus (CAMS), che fornisce anche previsioni sulla qualità dell'aria.