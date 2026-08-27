Caldo in Sicilia, oggi arancione e domani rosso: temperature ancora in aumento

Il caldo continua a intensificarsi in Sicilia, dove tra oggi, giovedì 27 agosto, e domani, venerdì 28 agosto 2026, sono previste temperature molto elevate e condizioni sempre più pesanti.

Secondo l’ultimo avviso della Protezione Civile regionale, oggi Catania e Messina sono a livello 2, arancione, per le ondate di calore, mentre Palermo si trova già al livello 3, rosso. Domani, invece, tutte e tre le città monitorate passeranno o resteranno al livello 3, quello di massima attenzione per il caldo.

A Catania oggi è prevista una temperatura massima percepita di 39°C, destinata a salire fino a 41°C domani. A Messina sono attesi circa 40°C, mentre Palermo raggiunge oggi una temperatura percepita di 41°C.

Alla base di questa nuova fiammata di caldo c’è un promontorio nordafricano che si estende fino al Mediterraneo centrale. La configurazione atmosferica favorisce condizioni di tempo stabile e in gran parte soleggiato, con temperature in aumento e valori da elevati a molto elevati soprattutto sulle due Isole maggiori.

Per la Sicilia non sono previste precipitazioni significative, mentre i venti saranno generalmente deboli o moderati a regime di brezza. L’umidità minima nei bassi strati sarà compresa tra il 20 e il 40%.

Resta alta anche l’attenzione per il rischio incendi. Per la provincia di Catania la pericolosità è indicata come media, con fase di preallerta. Stessa situazione in gran parte dell’Isola, mentre per Enna e Palermo la pericolosità sale ad alta con livello di attenzione.

Le prossime ore saranno dunque caratterizzate da caldo intenso e temperature in ulteriore aumento, con condizioni che domani diventeranno ancora più critiche nelle città monitorate. Particolare attenzione è raccomandata per anziani, bambini e persone fragili, soprattutto nelle ore centrali della giornata.