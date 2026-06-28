Caldo intenso in Sicilia: oggi punte oltre 37°C, domani aumenta lo stress termi

Lunedì 29 giugno attese condizioni afose in diverse aree dell’Isola, con caldo percepito più elevato soprattutto nel Trapanese meridionale.

Caldo intenso sulla Sicilia in questa domenica 28 giugno 2026. La mappa del Centro Meteorologico Siciliano mostra temperature massime molto elevate in gran parte dell’Isola, con diversi valori oltre i 35°C e punte che hanno raggiunto e superato i 37°C.

Le temperature più alte si sono registrate soprattutto nelle aree interne e in alcune zone costiere. Anche nel Catanese il caldo si è fatto sentire, con valori diffusamente compresi tra 33°C e 35°C, localmente anche superiori.

Per domani, lunedì 29 giugno, il caldo resterà protagonista e in diverse zone della Sicilia aumenterà la sensazione di afa. Sono previste condizioni di stress termico moderato su parte del Trapanese, dell’Agrigentino, dell’interno palermitano e tra Ennese, Catanese e Siracusano.

Situazione più pesante lungo la costa meridionale del Trapanese, dove il caldo percepito potrebbe risultare più marcato a causa delle temperature elevate e dei tassi di umidità localmente alti.

Si raccomanda di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, bere frequentemente e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili.