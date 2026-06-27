Tragico incidente sull'A20 Palermo-Messina: due morti e un ferito grave

Lo scontro tra un'auto e un furgone è avvenuto in un tratto interessato da lavori. Sul posto elisoccorso, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale.

Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di oggi sull'autostrada A20 Palermo-Messina, dove due persone hanno perso la vita e una terza è rimasta gravemente ferita.

Il violento impatto si è verificato all'altezza di Buonfornello, in un tratto autostradale dove, a causa di lavori in corso, era stato istituito il doppio senso di circolazione. Per cause ancora in corso di accertamento, un'autovettura e un furgone si sono scontrati frontalmente.

Il bilancio è drammatico: sono deceduti il conducente dell'automobile e un passeggero che viaggiava sul furgone. Una terza persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale del 118, che ne ha disposto il trasferimento in elisoccorso all'ospedale Civico di Palermo.

Al momento non sono state rese note le generalità delle due vittime e della persona rimasta ferita. Le autorità stanno completando gli accertamenti prima di diffondere eventuali informazioni ufficiali.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale addetto alla gestione dell'autostrada, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell'area.

La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale, che stanno effettuando tutti i rilievi necessari per ricostruire l'esatta sequenza dei fatti.

L'incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione, con lunghe code e traffico deviato sulla Strada Statale 113 tra Buonfornello e Cefalù, in attesa del completamento delle operazioni di soccorso e della rimozione dei mezzi coinvolti.