CALDO MODERATO IN ARRIVO IN SICILIA, LUNEDÌ SARÀ LA GIORNATA PIÙ CALDA CON PUNTE DI 36 GRADI
Come anticipa il sito .weathersicily.it, il fine settimana in arrivo sarà contraddistinto da un ennesimo rialzo termico.
Ad innescare la risalita del promontorio subtropicale africano sul Mediterraneo sarà ancora una volta la goccia fredda iberica, prossima a risalire verso nord-est.
In Sicilia, nel dettaglio, avvertiremo un graduale aumento termico tra sabato 25 e domenica 26 settembre 2021, con punte prossime i 30 gradi sulla costa, fin i +33°C sui settori interni collinari.
A far avvertire maggiormente il ritorno del caldo sarà l’umidità, la quale tenderà ad accentuarsi presso i settori costieri. Le minime, tuttavia, si manterranno fresche durante le ore notturne con punte di +23/+24°C.
Contesto atmosferico generalmente stabile sabato, salvo locali annuvolamenti sul comparto centro-meridionale. Maggiori velature o nubi alte sparse attese domenica.
La ventilazione risulterà moderata-forte di Scirocco sui settori occidentali, debole a regime di brezza altrove. Mossi i bacini occidentali, calmi i restanti bacini.
La tendenza per lunedì 27 settembre 2021 vede il picco dell’ondata di caldo: picchi fin i 36 gradi potrebbero registrarsi tra catanese-siracusano ionico. Punte prossime i 30 gradi attese altrove.
Graduale calo termico dalla serata ad iniziare dai settori occidentali. Maggiore fresco dovrebbe giungerà da martedi.