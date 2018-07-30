CALDO: NUOVO BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE, "BOLLINO GIALLO" FINO A MERCOLEDÌ
Altre giornate di ondate anomale di calore sono previste per le giornate,di oggi, lunedì 30 luglio, domani, martedì 31, e mercoledì 1 agosto.Lo annuncia il nuovo bollettino delle ondate di calore pubb...
Altre giornate di ondate anomale di calore sono previste per le giornate,di oggi, lunedì 30 luglio, domani, martedì 31, e mercoledì 1 agosto.
Lo annuncia il nuovo bollettino delle ondate di calore pubblicato dal ministero della Salute Il codice giallo è il secondo livello di allerta in una scala che va da zero a tre. che raccomanda attenzione ai cittadini, soprattutto anziani e bambini.
Il livello 2 indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili
Si tratta della prima vera ondata di calore di elevata intensità estesa a gran parte del Paese nel 2018.
Al numero di pubblica utilità “1500” i cittadini potranno ricevere consigli su come affrontare il caldo e informazioni utili sui servizi socio-sanitari presenti sul territorio nazionale, per ulteriori informazioni www.salute.gov.it/caldo