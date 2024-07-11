CALDO. OGGI 7 CITTÀ DA BOLLINO ROSSO E DOMANI DIVENTANO 11

Caldo sempre più feroce sull'Italia che si prepara a vivere altre giornate roventi in un quadro meteo estremo.Oggi, 11 luglio, saranno 7 le città della contrassegnate dal 'bollino rosso' - il livello...

Caldo sempre più feroce sull'Italia che si prepara a vivere altre giornate roventi in un quadro meteo estremo.

Oggi, 11 luglio, saranno 7 le città della contrassegnate dal 'bollino rosso' - il livello di allerta 3, quello massimo - secondo il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Sui 27 capoluoghi monitorati, giovedì 11 luglio appaiono in rosso Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Trieste. E venerdì 12 luglio si salirà a 11 città con allerta 3: Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo.

L'afa dovrebbe risparmiare solo Genova e Napoli, gli unici capoluoghi per cui oggi e domani è previsto bollino verde (livello di allerta 0). Sul resto d'Italia dominano il giallo (allerta 1) e l'arancione (allerta 2).

L'Anticiclone africano, secondo i modelli, per almeno 10 giorni porterà a temperature con punte di 43° in Sicilia e Sardegna, 38° a Roma, 37° anche in Emilia Romagna con tantissima afa al Nord.

Cosa significa allerta rossa

L'allerta rossa, spiega il ministero della Salute, indica "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute".