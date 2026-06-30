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Caldo, pure domani allerta rossa a Catania e Palermo: percepiti fino a 36 gradi

Caldo, pure domani allerta rossa a Catania e Palermo: percepiti fino a 36 gradi

A cura di Redazione Redazione
30 giugno 2026 21:49
Caldo, pure domani allerta rossa a Catania e Palermo: percepiti fino a 36 gradi -
Paternò
Dintorni
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La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi un nuovo avviso per rischio incendi e ondate di calore valido dalla mezzanotte di mercoledì 1 luglio e per le successive 24 ore.

Per la giornata di domani, nelle città di Catania e Palermo, è previsto il livello 3, contrassegnato dal colore rosso, per il rischio legato alle ondate di calore. Si tratta del livello massimo di allerta, con temperature massime percepite che potranno raggiungere i 36 gradi centigradi.

Il livello 3 indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute, soprattutto per anziani, bambini, persone fragili, soggetti con patologie croniche e per chi svolge attività all’aperto nelle ore più calde della giornata.

La raccomandazione è quella di evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali, bere molta acqua, limitare gli spostamenti non necessari e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili.

Per quanto riguarda invece il rischio incendi, sull’isola è indicata un’allerta arancione, con pericolosità bassa secondo quanto riportato nell’avviso diffuso dalla Protezione civile regionale.

La situazione sarà monitorata nelle prossime ore, soprattutto nelle aree maggiormente esposte alle alte temperature.

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