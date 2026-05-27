Caldo record in Italia: 4 città da bollino rosso, Catania in allerta gialla

La prima vera ondata di caldo del 2026 è pronta a investire gran parte dell’Italia. Temperature in forte aumento, afa e clima tipicamente estivo stanno già interessando diverse regioni, tanto che il Ministero della Salute ha attivato i primi livelli di allerta nelle principali città italiane.

La giornata più critica sarà quella di giovedì 28 maggio, quando scatteranno i primi 4 bollini rossi dell’anno: Bologna, Firenze, Roma e Torino entreranno infatti nel livello massimo di allerta per il rischio legato alle elevate temperature e all’afa persistente.

Numerose anche le città in bollino arancione, soprattutto al Centro-Nord, dove le temperature potrebbero raggiungere i 35 gradi. Una situazione anomala per la fine di maggio che anticipa di fatto un clima già pienamente estivo.

Anche la Sicilia dovrà fare i conti con il caldo, seppur con livelli di rischio inferiori rispetto ad altre aree del Paese. Nel dettaglio, Catania sarà in allerta gialla sia per mercoledì 27 che per giovedì 28 maggio. Il bollino giallo rappresenta una fase di pre-allerta e indica condizioni che potrebbero avere effetti sulle persone più fragili, in particolare anziani, bambini piccoli e soggetti con patologie croniche.

Nel Catanese sono attese giornate soleggiate con temperature oltre i 30 gradi, soprattutto nelle zone interne della provincia, accompagnate da afa nelle ore centrali della giornata.

Il Ministero della Salute invita la popolazione a limitare l’esposizione al sole nelle fasce orarie più calde, mantenersi idratati e prestare attenzione ai soggetti più vulnerabili.