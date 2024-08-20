CALDO : SINDACATI PROPONGONO DI POSTICIPARE L'INIZIO DELLE SCUOLE A OTTOBRE

Alcuni sindacati e associazioni, visti i cambiamenti climatici in corso e il forte caldo che ha caratterizzato i mesi estivi, chiedono al ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, di...

"Con questa afa è assurdo iniziare le lezioni entro metà settembre, meglio ottobre.

Ci vuole buon senso e lungimiranza. Anche i cicli produttivi devono cambiare e la pubblica amministrazione deve avviare questi cambiamenti secondo il clima", spiega Marcello Pacifico, il presidente dell'Anief.

Il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani ha scritto al presidente della Società Italiana di Pediatria, Annamaria Staiano, al presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri, Antonio D'Avino e al presidente Associazione Nazionale Pedagogisti, Maria Angela Grassi, chiedendo di esprimere un parere scientifico sull'opportunità o meno di posticipare l'avvio dell'anno scolastico 2024/2025.

In precedenza il Coordinamento aveva chiesto al ministro Valditara e alle Regioni di valutare la possibilità di modificare il calendario scolastico "per evitare possibili malori sia per gli studenti fragili che per gli insegnanti, la cui età media, da statistica, è spesso elevata. Riteniamo necessario ritornare sull'argomento in modo da ipotizzare soluzioni adeguate e tempestive", scrive il presidente Romano Pesavento.

Dall'altra parte, sono numerose le associazioni di genitori che fanno notare come siano già troppi tre mesi di chiusura delle scuole, dai primi di giugno ai primi di settembre. I costi alti dei centri estivi - è il ragionamento - si scaricano interamente sulle famiglie e nessun genitore ha vacanze per tre mesi. Le difficoltà nel conciliare il lavoro e la famiglia, insomma, sono troppe per chi ha figli.

Per questo sono nate diverse iniziative di raccolta firme per chiedere una revisione del calendario scolastico.

"La lunghissima pausa scolastica - si legge in una petizione che ha raccolto 60mila firme - moltiplica le disuguaglianze, favorisce la perdita di competenze cognitive e relazionali di bambine, bambini e adolescenti e scoraggia la conciliazione di vita-lavoro per tanti genitori costretti a destreggiarsi tra campi estivi costosissimi e mancanza di alternative a prezzi ridotti".