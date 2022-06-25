CALDO TORRIDO, OGGI ARANCIONE, DOMENICA 26 DA BOLLINO ROSSO PER CATANIA

Lo avevamo scritto qualche giorno fa. Domenica e lunedì saranno due giornate dal caldo insopportabile per l’ulteriore espansione dell’anticiclone di matrice sub tropicale e con un ulteriore apporto di...

Lo avevamo scritto qualche giorno fa. Domenica e lunedì saranno due giornate dal caldo insopportabile per l’ulteriore espansione dell’anticiclone di matrice sub tropicale e con un ulteriore apporto di aria rovente che arriverà direttamente dall’Africa colpendo in pieno dapprima la Sardegna e la Sicilia, per poi dilagare su tutto il Paese e in particolare nelle regioni meridionali, Sicilia compresa.

Caldo afoso, umidità alle stelle e temperature che tra oggi e domenica supereranno i 40 gradi in diverse zone fino a toccare punte di 43-44 gradi. Caldo che con molta probabilità ci accompagnerà fino alla conclusione di giugno acuendo, soprattutto al nord, la gravissima crisi idrica.

A Catania bollino arancione per ondata di calore per la giornata di oggi, e di "allerta" rossa per domenica 26 Giugno 2022.

Le ondate di calore, si legge sul sito del ministero, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.

Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.

l ministero della Salute ha diffuso un aggiornamento rispetto al bollettino del sistema di prevenzione delle ondate di calore, relativo al territorio di Catania

Nel prospetto si legge la conferma che per le giornate di oggi è prevista una situazione di livello 2 ALLERTA ARANCIONE (temperature che possono avere effetti negativi sulla popolazione e conseguente allerta delle strutture sanitarie), mentre per la giornata di Domenica è previsto l’innalzamento al livello massimo, ALLERTA ROSSO con condizioni di elevato rischio per la salute. Tale condizione, è probabile, si protrarrà per più giorni.

ALCUNI CONSIGLI PRATICI PER LA POPOLAZIONE