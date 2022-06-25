CALDO TORRIDO, OGGI ARANCIONE, DOMENICA 26 DA BOLLINO ROSSO PER CATANIA
Lo avevamo scritto qualche giorno fa. Domenica e lunedì saranno due giornate dal caldo insopportabile per l’ulteriore espansione dell’anticiclone di matrice sub tropicale e con un ulteriore apporto di aria rovente che arriverà direttamente dall’Africa colpendo in pieno dapprima la Sardegna e la Sicilia, per poi dilagare su tutto il Paese e in particolare nelle regioni meridionali, Sicilia compresa.
Caldo afoso, umidità alle stelle e temperature che tra oggi e domenica supereranno i 40 gradi in diverse zone fino a toccare punte di 43-44 gradi. Caldo che con molta probabilità ci accompagnerà fino alla conclusione di giugno acuendo, soprattutto al nord, la gravissima crisi idrica.
A Catania bollino arancione per ondata di calore per la giornata di oggi, e di "allerta" rossa per domenica 26 Giugno 2022.
Le ondate di calore, si legge sul sito del ministero, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.
Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.
l ministero della Salute ha diffuso un aggiornamento rispetto al bollettino del sistema di prevenzione delle ondate di calore, relativo al territorio di Catania
Nel prospetto si legge la conferma che per le giornate di oggi è prevista una situazione di livello 2 ALLERTA ARANCIONE (temperature che possono avere effetti negativi sulla popolazione e conseguente allerta delle strutture sanitarie), mentre per la giornata di Domenica è previsto l’innalzamento al livello massimo, ALLERTA ROSSO con condizioni di elevato rischio per la salute. Tale condizione, è probabile, si protrarrà per più giorni.
ALCUNI CONSIGLI PRATICI PER LA POPOLAZIONE
- Evitare di uscire di casa nelle ore più calde, cioè dalle 11.00 alle 18.00. In questa fascia oraria è particolarmente sconsigliato: a bambini molto piccoli, anziani, persone non autosufficienti, malati cronici – soprattutto cardiopatici e diabetici – e persone che assumono regolarmente farmaci.
- Usare un abbigliamento leggero e comodo sia in casa che all’aperto, preferibilmente indossare indumenti di cotone o lino, proteggere la testa dal sole con un cappellino chiaro.
- Bere molti liquidi almeno 1,5 / 2 litri di acqua al giorno, anche se non si ha sete, evitando troppe bevande gassate ed evitando di bere bevande troppo fredde. Evitare gli alcolici.
- Le persone che soffrono di patologie renali, cardiache, epatiche, epilessia ed altre patologie croniche devono consultare il medico prima di aumentare l’assunzione di liquidi. Anche gli integratori di sali minerali devono sempre essere consigliati dal medico curante.
- Mangiare molta frutta e verdura dividendo i pasti in 4 – 5 piccoli pasti durante la giornata. Conservare gli alimenti in frigo o in posti freschi (le temperature elevate possono causare il deterioramento degli stessi).
- Effettuare docce e bagni tiepidi: bagnarsi il viso e le braccia con acqua fresca riduce la temperatura corporea e da beneficio e sollievo, ma evitare docce e bagni freddi.
I bambini vanno vestiti in modo molto leggero, lasciando ampie superfici cutanee scoperte.
- Vanno sempre protetti dai raggi solari con un cappellino e sulle parti cutanee scoperte vanno applicate creme solari ad alta protezione, evitando comunque una esposizione diretta e prolungata al sole soprattutto nelle ore calde, anche al mare. Particolare attenzione va rivolta ai bambini sotto i sei mesi che non vanno esposti alla luce solare diretta.
- L’attività fisica moderata è una buona abitudine ad ogni età, ma va limitata alle ore più fresche della giornata.
- Fare particolare attenzione alle soste dentro l’autovettura parcheggiata al sole, soprattutto per anziani e bambini, ed anche quando si entra in una autovettura rimasta parcheggiata al sole, in questo caso è opportuno fare arieggiare il veicolo prima di prendere posto.