CALIFORNIA: FORTE TERREMOTO DI MAGNITUDO 7.3, DIRAMATA ALLERTA TSUNAMI
FLASHUn potente terremoto con magnitudo provvisorio di 7.3 ha colpito la California, provocando preoccupazione nelle aree costiere dello Stato e dell’Oregon. L’epicentro è stato localizzato in una zon...
FLASH
Un potente terremoto con magnitudo provvisorio di 7.3 ha colpito la California, provocando preoccupazione nelle aree costiere dello Stato e dell’Oregon. L’epicentro è stato localizzato in una zona ad alta attività sismica, ma i dettagli su eventuali danni o vittime sono ancora in fase di accertamento.
Le autorità hanno immediatamente diramato un’allerta tsunami per le aree costiere interessate, invitando la popolazione a evacuare le zone a rischio e a seguire le indicazioni di sicurezza.
I servizi di emergenza sono stati attivati per monitorare la situazione e fornire assistenza ai residenti.
Si raccomanda a tutti coloro che si trovano nelle zone costiere di mantenere la calma, prepararsi a eventuali evacuazioni e restare aggiornati attraverso i canali ufficiali.