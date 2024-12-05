CALIFORNIA: FORTE TERREMOTO DI MAGNITUDO 7.3, DIRAMATA ALLERTA TSUNAMI

FLASHUn potente terremoto con magnitudo provvisorio di 7.3 ha colpito la California, provocando preoccupazione nelle aree costiere dello Stato e dell’Oregon. L’epicentro è stato localizzato in una zon...

A cura di Redazione 05 dicembre 2024 19:58

