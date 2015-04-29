Call center Paternò e Biancavilla: 850 posti di lavoro a rischio

L'allarme è stato riportato attraverso un comunicato dal Sindacato nazionale autonomo e vertenze e riguarderebbe le prenotazioni della sanità lombarda

95047.it Il comunicato stampa del Sindacato nazionale autonomo e vertenze:

“Voci pressanti tra i lavoratori fanno pensare al peggio, ovvero che tra poco 850 dipendenti e di conseguenza le loro famiglie, potranno perdere il posto di lavoro. C'è un silenzio preoccupante attorno a questa vicenda che non fa stare tranquilli nessuno”. È allarmato per il futuro dei lavoratori dei call center di Paternò e Biancavilla che smistano le prenotazioni della sanità lombarda, il segretario regionale Snalv-Confsal, Antonio Santonocito. Aleggia tra i dipendenti, infatti, lo spettro del licenziamento. Voci non confermate ma sempre più rumorose, annunciano il trasferimento dei servizi erogati da questi lavoratori in un centro del nord Italia lasciando a casa tutti gli attuali dipendenti. “In un territorio già martoriato e in deficit di lavoro, si deve sapere che tali scelte non sono dettate dalla crisi economica, ma si tratta di scelte politiche che tendono a favorire una parte di territorio a scapito di un'altra. Abbiamo provato ad avere chiarimenti e quindi abbiamo chiesto un incontro ufficiale all'azienda - continua Santonocito -, ma nessuna risposta. Grazie anche alla sensibilità del deputato Giovanni Burtone è stata fatta una interrogazione parlamentare alla Camera, ma nessuna risposta è giunta fino ad oggi. Noi continueremo certamente a batterci perché ciò non accada, ma facciamo anche appello ai deputati regionali, soprattutto quelli del territorio catanese, perché si intestino questa battaglia. In ballo la dignità di queste famiglie ed un pezzo significativo del futuro del territorio”, conclude il segretario regionale Snalv-Confsal, Antonio Santonocito.