CALTABIANO: PICCHIA IL FRATELLO E ALL’ARRIVO DEI CARABINIERI LI COLPISCE CON UN BASTONE, ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Calatabiano hanno arrestato un pregiudicato 56enne del posto per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.I militari erano intervenuti presso l’abitazione d...

A cura di Redazione 12 agosto 2019 15:50

