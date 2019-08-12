CALTABIANO: PICCHIA IL FRATELLO E ALL’ARRIVO DEI CARABINIERI LI COLPISCE CON UN BASTONE, ARRESTATO
I Carabinieri della Stazione di Calatabiano hanno arrestato un pregiudicato 56enne del posto per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.I militari erano intervenuti presso l’abitazione d...
I Carabinieri della Stazione di Calatabiano hanno arrestato un pregiudicato 56enne del posto per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.
I militari erano intervenuti presso l’abitazione dell’arrestato poiché poco prima aveva percosso violentemente il fratello minore convivente per futili motivi procurandogli lesioni al volto guaribili in dieci giorni.
Estremamente agitato, l’uomo non voleva farsi identificare dai Carabinieri opponendo una forte resistenza e colpendo i militari anche con un bastone che aveva in mano.
Bloccato dai militari l’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’A.G. in attesa del rito per direttissima.