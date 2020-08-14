CALTAGIRONE: 46ENNE TROVATA MORTA SUL PIANEROTTOLO, ARRESTATO IL MARITO

Nel primo pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato, con agenti del Commissariato di Caltagirone hanno arrestato il calatino 50 RANDAZZO Giuseppe, ritenuto responsabile dell’omicidio della moglie.I poli...

Nel primo pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato, con agenti del Commissariato di Caltagirone hanno arrestato il calatino 50 RANDAZZO Giuseppe, ritenuto responsabile dell’omicidio della moglie.

I poliziotti sono intervenuti sul luogo del delitto a seguito di una segnalazione al 112 N.U.E., raggiungendo immediatamente il condominio sito di via Pietro Mascagni dove era stata segnalata una donna giacente a terra, priva di vita.

Sul posto, gli agenti hanno riscontrato la presenza del RANDAZZO, in evidente stato di agitazione, che si trovava vicino al corpo ormai privo di vita della moglie, DI STEFANO Caterina.

Sul posto è giunto il P.M. di turno della Procura della Repubblica di Caltagirone che ha coordinato le prime indagini che si sono anche avvalse dei rilievi effettuati dal personale della Polizia Scientifica della sezione di Caltagirone.

È stato, così, appurato che i due avrebbero avuto una violenta colluttazione. Tale circostanza è stata anche confermata dalle prime ricognizioni, attraverso le quali è stata accertata la presenza di ecchimosi e segni di lotta sul corpo della vittima.

Anche il RANDAZZO presentava evidenti segni di colluttazione, a prima conferma della tesi che ha indotto gli investigatori a ipotizzare uno scontro con la DI STEFANO.

A seguito di immediate e accurate indagini, si è accertato che in questi ultimi periodi i la coppia aveva avuto contrasti a seguito della separazione voluta dalla donna.

Per tali incomprensioni, è emerso che la vittima aveva deciso di separarsi dal marito.

Completate le formalità di rito il RANDAZZO, è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di omicidio e, su disposizione del P.M., tradotto presso la Casa Circondariale di Caltagirone, a disposizione della locale A.G.