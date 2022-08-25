CALTAGIRONE. ABUSI SU 13ENNE IN LIBERTÀ I TRE ARRESTATI

Sono tornate in libertà le 3 persone, una donna e 2 uomini, che erano stati tratti in arresto dai militari dell’arma di Caltagirone nel corso di un’indagine su una presunta violenza sessuale su un rag...

Sono tornate in libertà le 3 persone, una donna e 2 uomini, che erano stati tratti in arresto dai militari dell’arma di Caltagirone nel corso di un’indagine su una presunta violenza sessuale su un ragazzino di 13 anni. Il Giudice per le indagini preliminari, dopo l’interrogatorio di garanzia, reso davanti al loro legale, l’avvocato Luca Cultrera, ha attenuato la misura cautelare sostituendo il decreto di custodia in carcere con l’obbligo giornaliero di presentazione alla Polizia giudiziaria, il divieto di uscire dalle proprie case nelle ore notturne e di avvicinamento alla persona offesa. Gli indagati, che sono incensurati, sono una parente 44enne del minore e 2 amici della donna, di 41 e 49 anni.

«Il Giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza di scarcerazione – mette in rilievo l’avvocato Cultrea – pur confermando il quadro indiziario, se pur meno evidente per alcuni aspetti emersi durante gli interrogatori, ha evidenziato la necessità di approfondire alcuni temi di inchieste, tra tutti risentire la persona offesa con l’aiuto di esperti psicologi in materia minorile». Il penalista ha annunciato che prossimamente avanzerà richiesta al Pm e al Giudice per le indagini preliminari un supplemento di inchieste, anche di natura tecnica e procederà a svolgere inchieste difensive opportune a far emergere l’innocenza degli indagati.